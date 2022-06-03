В Петербурге перешли на новые нормы измерения погоды

В Петербурге каждый год температура воздуха повышается. Это особенно заметно при усреднении показателей по десятилетиям. Из-за этого постоянно завышаются аномалии температуры воздуха текущего периода, поскольку используют климатические нормы, рассчитанные на более холодный период. Об этом рассказал в своем телеграм-канале главный синоптик города Александр Колесов.

По его словам, Всемирная метеорологическая организация решила о переходе на новые нормы, котрые рассчитаны за теплый период с 1991 по 2020 годов.

Он отметил, что атмосферные процессы, устойчивые антициклоны и движения циклонов становятся причиной изменения температуры воздуха. Также они оказывают влияние на количество солнечных часов и осадков.