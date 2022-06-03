Петербургские депутаты и активисты назвали опасным запрет общественной экоэкспертизы

В Госдуму внесли законопроект с поправками в экологическое законодательство. Авторы считают, что он улучшит комплексные нормы оценки воздействия на окружающую среду.

Как сообщает Neva.Today, законопроект пока находится на стадии предварительного рассмотрения, но эко-сообщество уже назвало данный документ коррупционным и "опасным". В проекте закона предлагают лишить возможности инициировать проведение общественной экологической экспертизы общественные объединения и активистов. Это право передали общественным палатам при муниципалитетах.

По словам председателя общественной организации «Северо-Западный Зеленый крест» Юрия Шевчука, если такой закон примут, но нужно будет вносить изменения и в закон об общественном контроле, но от этого не будет пользы, поскольку уменьшится количество организаций, которые способны проводить общественные экологические экспертизы.

Он отметил, что риск коррупции становится выше в зависимости от количества организаций, которые уполномочены на что-либо.

"Для Петербурга закон опасен вдвойне. Поскольку мы являемся городом федерального значения, у нас, согласно старому закону Лужкова-Шишлова, меньше прав у муниципалитетов. Никаких общественных палат при муниципалитетах нет", - резюмировал он.