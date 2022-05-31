В Гидрометцентре петербуржцам рассказали о погоде в июне

Жителям Петербурга рассказали, какой погодой отличится первый месяц лета. О тепле в июне сообщил руководитель отдела долгосрочных прогнозов Гидрометцентра Петербурга Наталья Мироничева.

По ее словам, в июне погода сфрмируется под воздействием периферий циклонов. Днем воздух будет прогреваться в первой и второй декадах месяца от плюс 15 до плюс 20 градусов. Однако в отдельные дни температура может подняться и до 26 градусов тепла. Ночью будет от плюс 9 до плюс 14 градусов. Затяжных дождей не ожидается.

Температурный фон немного повысится в третьей декаде, но погода будет неустойчивой. Средняя температура будет близка к климатической норме. Месячная сумма осадков будет немного ниже нормы или близка к ней.

Отмечается, что абсолютный минимум температуры за всю историю наблюдений был отмечен 2 июня 1930 года. Тогда было всего 0,1 градуса тепла, а самая высокая температура в июне была 23 числа 2021 года - 35,9 градуса.