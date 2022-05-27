О самых жарких и холодных Днях города рассказал главный синоптик Петербурга

Стал известен год, когда в День города зафиксировали самую высокую температуру. Об этом рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

По его словам, погода в конце мая всегда может приподнести сюрприз. Он уточнил, что хоть конец весны и был комфортным по температуре, но это не всегда так. Синоптик вспомнил самые яркие показатели, зафиксированные в День города. Самое жаркое 27 мая петербуржцы наблюдали в 1958 году. Тогда на термометре можно было увидеть плюс 30,9 градусов. Самым холодныи Днем города же был в 1888 году. Тогда температура с трудом поднялась до плюс 5 градусов.

Самый "мокрый" День города пришелся на 2016 год. Тогда лил сильный дождь - 15,2 мм.