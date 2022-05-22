Под Петербургом начали появляться первые грибы

Во Всеволожском районе Ленинградской области нашли первый майский полберезовик. Доказательствм находки грибник поделился в группе «Грибы и Грибники СПб» в социальной сети "ВКонтакте".

Автор фото Станислав Кривошеев рассказал, что проверял места ранних болетовых без особого энтузиазма, однако кое-что нашлось. По его словам, подберезовик был прямо под деревом. Охотник за грибами надеется, что это не последняя находка в этом месяце.

Среди бывалых грибников фото вызвало ажиотаж, они даже усомнились, что такое вообще возможно. Приянто считать, что для роста грибам необходима устойчивая плюсовая температура по ночам - около плюс 16 градусов. Однако в Петербурге и Ленобласти выдалась холодная весна. Пользователи даже предположили, что для эффектного фото автор поста специально выращивал гриб.