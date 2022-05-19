350 млн рублей сэкономили петербургские водители благодаря газомоторному топливу

В Петербурге за первый квартал этого года реализовали почти 10 млн кубометров компримированного природного газа. Рост потребления газомоторного топлива составил 12%. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

По словам губернатора города Александра Беглова, Петербург является одним из участников проекта, который призван ускорить формирование рынка экономичного и экологичного газомоторного топлива. В Северной столице активно развивают данное направление. Так, с ПАО "Газпром" накануне подписали соответствующее соглашение. Также в городе с апреля начали переход на новую транспортную модель. В её рамках будут покупать новые автобусы только на газомоторном топливе.

Также в Петербурге ввели меры поддержки для водителей, использующих газомоторное топливо. В этом году на переоборудование авто выделили 40 миллионов рублей, а также автомобилистам с машинами на метане на пять разрешили не платить транспортный налог.