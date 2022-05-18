Колесов назвал "желтый" уровень погодной опасности "пугалкой" для петербуржцев

"Желтый" уровень погодной опасности снова объявили в Петербурге из-за усиления ветра до 15 метров в секунду. Однако главный синоптик города Александр Колесов считает, что это лишь красивая пугалка для горожан и не имеет ничего общего с реальной опасностью.

«Это больше запутывание людей и не соответствует в общем-то действительности. Ну, дунет ветер где-то там на акватории. Ну и что. Какая тут угроза для народа. Больше такие вот красивые слова для журналистов,» - передает его слова Neva.Today.

Также специалист уточнил, что для города редкость "оранжевые" и "красные" уровни опасности, которые действительно неприятны и несут угрозу. "Красный" уровень погодной опасности за последние годы ни разу не объявляли, а "оранжевы" вводили в феврале 2018 года, когда были продолжительные и устойчивые морозы.