Стало известно, где посмотреть на цветение сакуры в Петербурге

В Петербург пришло почти летнее тепло, а вместе с ним с каждым днем все зеленее становятся парки города. Для петербуржцев появляется все больше естественных фотозон.

Каждый год петербуржцев привлекают и фотографии в цветах сакуры. Уже сейчас цветением розового дерева можно насладиться в Саду дружбы на Литейном проспекте. Стоит отметить, что цветы там ежегодно расцветают раньше, чем в других местах Петербурга.

Также на этих выходных начала цветения ожидают в Ботаническом саду. Таже не стоит забывать и о других местах, где есть сакура - Приморский парк Побелы и сад Смольного.