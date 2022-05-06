Георгиевские ленты украсят клумбы в скверах и парках Петербурга

Зеленые зоны Петербурга украсят ко Дню Победы в виде символов праздника. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Специалисты садово-парковых предприятий уже начали оформлять городские клумбы в цветах главных символов 9 мая. На площади Победы посадили более 40 тысяч виол в форме Георгиевской звезды и ленты. Также цветник в Балтийском саду уже принял форму звезды, которая обрамлена двумя лентами из виол и флокса.

По словам губернатора Александра Беглова, таким образом Северную столицу преображают ко Дню Победы. Он уточнил, что целые полотна из цветов в виде Георгиевских лент из звезд создают в парках, скверах и площадях.

Также специалисты собираются высадить цветы в форме звезды на проспекте Непокоренных и на бульваре на Большом проспекте Васильевского острова.