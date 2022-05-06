После 9 мая в Петербурге начнется потепление

В Петербурге выдалась холодная весна, а пора отключать отопление еще не пришла. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов пояснил ситуацию.

Напомним, что отопление в городе отключат, когда среднесуточная температура будет держаться выше 8 градусов в течение пяти дней. Даже если среднесуточная температура составляет плюс десять градусов, но погода сырая и ветреная, в домах без отопления может быть холодно. Таким образом комитет по энергетике принимает решение на основании фактической ситуации.

Колесов уточнил, что в Петербурге очень коварная погода. В Петербург мгновенно приходит тепло, а после быстро вторгается арктический воздух. По его словам, поэтому стоит быть уверенным, что в городе наступило устойчивое потепление. В эту весну в Северной столице средняя суточная температура воздуха всего в три раза и один раз в мае превышала плюс восемь градусов. Он отметил, что 6 и 7 мая в городе будет очень тепло, а на 8 и 9 мая снова будет ниже плюс восьми градусов. После этих дат в городе и начнется потепление.

Напомним, что сегодня в Петербурге воздух может прогреться до +17 градусов. В субботу будет даже теплее, но могут быть небольшие дожди.