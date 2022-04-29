Петербуржцев в пятницу ждет снег

Петербуржцев продолжает мучать прохлада. В городе снова пойдет снег, а суббота обещает быть без осадков, хотя они вернутся в воскресенье, 1 мая. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В пятницу, 29 апреля, ожидается небольшой мокрый снег с дождем, а ветер будет умеренным. Днем температура воздуха составит около плюс 5-7 градусов. По словам ведущего специалиста Центра «ФОБОС» Михаила Леуса, синоптическую ситуацию в городе продолжает формировать тыловая часть циклона, который замедляет свое движение над востоком Баренцева моря. В атмосфере над регионом он сохранит северные потоки, что обещает поступление новых порций холодного воздуха.

По его словам, атмосферное давление будет слабо расти и будет чуть выше нормы. В субботу не стоит ждать заметного потепление - около плюс 6-8 градусов, но без существенных осадков. 1 мая местами будет идти небольшой мокрый снег с дождем, а температура плюс 8-10 градусов.