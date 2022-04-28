В четверг в Петербурге ожидается до плюс 7 и снег

В Петербурге продолжается холодная рабочая неделя. В ближайшие два дня погода не планирует порадовать горожан - по ночам сохранятся заморозки, а днем может идти снег. Об этом известно из прогноза ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В четверг, 28 апреля, в Петербурге ожидается переменная облачность, а днем небольшой дождь с мокрым снегом. Ветерб будет умеренным, а температура воздуха ночью опустится до минус 1-3, а днем будет около плюс 5-7.

По словам ведущего специалиста центра «Фобос», сегодня Петербург останется под влиянием холодных воздушных масс, которые поступают в регион по периферии ушедшего на восток циклона. В связи с этим при облачной погоде местами снова пойдет дождь и мокрый снег. При этом температура снова будет ниже нормы. Атмосферное давление будет незначительно меняться.