Родителями стала пара бородатых агам из Ленинградского зоопарка

Пара бородатых агам из Ленинградского зоопарка Оладушка и Драник стали родителями в конце апреля. Пока что малыш может уместиться на пальце вместе с хвостом. Об этом сообщается в социальных сетях Ленинградского зоопарка.

Детеныш вылупился в пятницу, 22 апреля, но уже успел съесть целого сверчка и полакомиться зеленью. Вместе с другими вылупившимися детенышами малыша держат отдельно от родителей. Это сделано, чтобы они случайно не проглотили его.

Яйца бородатых агам инкубируются в течение 2 месяцев. Из этой кладки вылупились уже 8 детенышей. Сейчас они содержатся во внутренних помещениях зоопарка.