ЦПКиО заполонили дружелюбные ежи

В последние дни на Елагином острове в Петербурге можно встретить неожиданно много ежей. Об этом рассказали горожане в группе «Грибы и Грибники СПб» во «ВКонтакте».

По словам автора поста, он сильно удивился обилию ежей в парке. Он отметил, что когда большинство обитателей ЦПКиО ложатся спать, ежики выходят на работу. На фото пользователя видно, что ушастые и зубастые ежи не особо бояться людей и даже с удовольствием позируют.

В этом году ежи начали просыпаться в марте, несмотря на то, что плохо переносят холод. Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что после зимней спячки в лесах под Петербургом проснулись ежи и медведи. Также петербуржцы могут нарваться на блох и клещей.