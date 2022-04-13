Лед возрастом более 560 тысяч лет привезли в Петербурге из Антарктиды

Ледяной керн возрастом более 560 тысяч лет доставили в Петербурге. Его привезли в Северную столицу на научно-экспедиционном судне "Академик Трешников". Об этом рассказали в пресс-службе Арктического и Антарктического научно-исследовательского института.

Подняли глыбу льда с помощью антарктической станции "Восток" с глубины 3 453 метров. В Петербурге специалисты проведут исследования древнего льда. Работы направлены на получение данных о климатических процессах, которые проходили на Земле в последние миллионы лет.

Лишь по одному ледяному керну возможно узнать о вулканической и солнечной активности, температурном режиме и составе атмосфере, которые стояли на Земле во времена формирования глыбы. Полученная информация поможет выстроить модели возможных изменений климата в будущем.

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