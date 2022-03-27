Биолог Глазков рассказал о брачных ритуалах глухарей

Петербуржцам показали, что происходит весной в лесу. Об интересных ритуалах рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков в своей группе "Каждой твари по паре".

Он обратил внимание на кучки из переработанной хвои, которые лежат под некоторыми деревьями. Оказалось, что так тетерева выбирают себе места для проведения весенних брачных ритуалов. Глазков отметил, что сейчас основным кормом для глухаря является сосновая хвоя. Чтобы дерево не занял кто-то другой, самец кормится на нем же. Бурые пятна на снегу, которые могут заметить петербуржцы - это переваренная желудком хвоя сосны.

Также биолог уточнил, что активные брачные отношения начинаются у глухарей в начале апреля, однако те уже сейчас выбирают себе самые высокие деревья.