«Где ключи от чердака?»: в Петербурге прошла встреча с автором книги «Два писателя»

В петербургском «Доме книги» 12 декабря прошла презентация нового романа Марины Голубицкой «Два писателя, или Ключи от чердака». На мероприятии собрались друзья, знакомые, одноклассники, читатели и даже одна из героинь произведения.

Книга впитала в себя жизнь Екатеринбурга в период «лихих девяностых». В центре сюжета – женщина, которая переехала сюда из Москвы и начала строить свою жизнь с нуля. По тем временам ее жизнь считалась благополучной: у нее есть работающий муж, трое замечательных детей и любимая работа преподавателя.

Роман представляет собой отрывки воспоминаний главной героини о жизни в новом городе: его знаковых местах, атмосфере, порядках и, конечно, уникальных личностях, их взлетах и падениях. Вокруг нее появляются харизматичные и успешные художники, писатели, поэты и журналисты. Постепенно женщина осваивается в Екатеринбурге, окунается в неизвестную ей жизнь творческих людей и сама становится писателем.

Санкт-Петербург.ру

«Лирическая героиня» романа – это сама Марина Голубицкая прошлого: когда, будучи молодой девушкой, она только окончила московский техникум и оказалась по воле судьбы в чужом городе. Загвоздка в том, что большинство героев книги – реальные личности, представленные под вымышленными именами. Автор так искусно переплетает фантазию и достоверность, что их невозможно отделить друг от друга. Когда книга только вышла в свет – весь Екатеринбург гадал, кто есть кто. Некоторых личностей читатели смогли «разгадать», другие до сих пор остаются неизвестными, и автор не спешит раскрывать эту тайну.

На презентации Марина Голубицкая прочитала важные для себя фрагменты романа, не раскрывая его главные сюжетные линии. Она рассказала читателям о том, что 20 лет писала это произведение, каково ей было общаться со знаменитостями Екатеринбурга, будучи обычной женщиной и матерью. И как она вместе со своей героиней перешла из этой стези в роль писателя. По словам автора, она не собиралась писать, но чувствовала, что когда начнёт – жизнь переменится.

«Это книга о любви, творчестве, женском счастье и очень многих интересных людях, которых мне пришлось встретить на пути. Они кажутся и прекрасными, и ужасными, и всякими разнообразными. Ну, и о любви к слову, к книге, к русскому языку», – отметила писатель.

По словам Марины Голубицкой, сначала она хотела отрефлексировать свои мысли и чувства о жизни в Екатеринбурге. Затем она решила сделать роман про писателей, а после книга оказалась и про нее саму.

Санкт-Петербург.ру

Среди участников презентации оказалась и героиня романа – писательница Наталья Смирнова. Женщина поделилась, что быть в чужой книге оказалось для нее интересным опытом. Она читала свои же слова, но впервые смогла посмотреть на себя через призму чужого взгляда. Несмотря на художественность, отметила Смирнова, книга остается достоверной. Читатели даже сходятся во мнении, что «Два писателя…» может стать важным документом для историков, так как в нем хорошо передана жизнь в Екатеринбурге в конце 1990-х.

Марина Голубицкая относит роман «Два писателя, или Ключ от чердака» к жанру автофикшн. По ее словам, несмотря на отголоски реальности к книге – это не автобиография и не мемуары, а художественное произведение.

У читателей появилась отличная возможность напрямую спросить у писателя – почему она так назвала роман. Первая часть названия отсылает нас к двум писателям, с которыми главная героиня тесно общается. Второе про ключи от чердака – это и метафора, и реальное событие в прошлом.

«Дело в том, что героиня по жизни неоднократно вручает ключи от своего «чердака» разным персонажам. Она увлекается то одним, то другим, то хочет быть великим ученым, то ее заинтересовало творчество. Это своеобразные ключи. А чердак действительно был, название родилось из высказывания нашего управдома, которая решила, что я даю ключи от чердака кому-то и поэтому у меня протекает потолок. Она мне говорила: «Нечего, прикрываясь высоким именем, давать кому попало ключи от чердака».

Я застыла, совершенно не понимала ее слова, не знала, что с этим делать, но потом решила вынести эти слова в роман», – смеясь, призналась автор.