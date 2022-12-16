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Ляйсан Утяшева рассказала о праздничном столе на Новый год и съемках в новогодней комедии

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© Фото: скриншот YouTube-канала Ляйсан Утяшевой

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Экс-гимнастка Ляйсан Утяшева, сделавшая успешную карьеру телеведущей после ухода из большого спорта, рассказала о новогодних традициях, а также о совместной работе с мужем Павлом Волей в фильме “СамоИрония судьбы!”.

В беседе с “МК в Питере” Утяшева рассказала, что у нее есть планы на новое шоу. Также она поделилась, что по многочисленным просьбам будет возобновлен тур “Carmen P.S.”, который состоится в семи городах России будущей весной.

Касательно проекта “СамоИрония судьбы!” телеведущая уточнила, что это не ремейк классического фильма, или пародия, а скорее, комедийное попурри, которое обещает стать одним из главных событий уходящего года. В нем Ляйсан снялась вместе с супругом телеведущим и комиком Павлом Волей. Впервые звезда сыграла в сериале "Чемпионки" в 2012 году. Поэтому съкмка в новогодней комедии, стала для нее совершенно другим опытом. По словам экс-спортсменки, “рядом с мужем ничего не страшно”, поэтому опыт съемок прошел для нее комфортно и увлекательно.

Что касается новогоднего праздника, телеведущая рассказала, что встретит его дома, так как для нее это семейный праздник. Не обидеться без башкирских национальных блюд на праздничном столе, а главным фирменным блюдом Ляйсан станут манты, приготовленные по семейному рецепту.

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