В честь петербургских котов прошел "хвостатый" забег на Дворцовой площади

В Северной столице состоялся необычный забег «хвостатых». В честь Всемирного дня петербургских котов и кошек был организован марафон, в котором участники пробежали дистанцию в пушистых костюмах с ушками.

В самом центре города в воскресенье, 3 июня, собрались гости фестиваля, чтобы выразить свою любовь к котам. Основным событием мероприятия стал костюмированный забег на пять километров, сообщает Neva.Today.

Всего на забег пришли около 5-6 тысяч человек. Участники марафона пробежали от Главного штаба по Миллионной улице к Мраморному дворцу, а также через Аптекарский переулок и набережную реки Мойки.

Помимо спортивного мероприятия, также были и другие интерактивы. Например, предлагалось поучаствовать в мастер-классах, сделать аквагрим, поучиться танцам и принять участие в квесте. На фестиваль также пришли и посетители с питомцами – они выступили на конкурсе кошачьих костюмов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Муринском парке прошел забег «Лапки в охапке», в котором приняли участие петербуржцы и их питомцы.