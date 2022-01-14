52-летняя Дженнифер Энистон выложила неожиданное селфи без макияжа

Американская актриса Дженнифер Энистон поделилась с поклонниками откровенной фотографией без мейка. Селфи появилось на её странице в Instagram.

Знаменитость выложила честное селфи и продемонстрировала подписчикам свою естественную красоту. Энистон распустила длинные вьющиеся волосы и отказалась от яркого макияжа. Видно, что актриса позирует в одном белом полотенце в домашней обстановке.

Пользователи сети оценили смелый поступок американской актрисы. Многие поклонники поделились восхищенными комментариями под публикацией: “Королева”, “Самая красивая женщина”, “Твои волосы, твоё лицо! Боже, я влюбилась”, “Джейн, почему ты так прекрасна?”.