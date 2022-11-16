Барельеф Мефистотеля с Дома Лишневского воссоздадут в 2023 году

В центре культурного наследия имени Пиотровского 16 ноября открылась новая экспозиция – в виде фрагментов барельефа Мефистотеля. С фасада Дома Лишневского крылатый демон был сбит в 2015 году.

На открытии присутствовали: председатель петербургского Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Антон Иванов, архитектор Павел Игнатьев, потомки архитектора Лишневского и специалисты Фонда капремонта.

На данный момент ведется проектирование, а в 2023 году пройдут строительно-монтажные работы по фасаду, в ходе которых воссоздадут барельеф.

В программу восстановительных работ входит: размещение элементов прототипа барельефа на станке-мольберте, склейка и монтаж элементов, воссоздание утраченных элементов в мягком материале, изготовление эластичной формы-матрицы, которая в дальнейшем будет заполнена цементной массой, после чего можно будет извлечь новую фигуру, зачистить и зашпаклевать.

Такой серьезный подход к деталям обеспечит полное сходство новой скульптуры с оригиналом. Оригинальный барельеф останется в стенах выставочного зала.

Отметим, что восстановлением барельефа занимается Фонд капитального ремонта под руководством Дмитрия Шутова.