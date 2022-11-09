Филипп Киркоров заступился за фанатов на концерте в Казахстане

Народный артист России Филипп Киркоров на концерте в Казахстане ударил букетом члена своей команды. Таким образом он хотел заступиться за своих поклонников.

Как передает телеканал 360, Филипп прервал свое выступление, спустился к зрителям и ударил мужчину, который сидел в первом ряду. После чего вернулся на сцену и продолжил концерт.

Кроме того, представитель артиста Екатерина Успенская объяснила каналу 360, что поклонников Филиппа не подпустили к сцене и обращались с ними грубо, поэтому певец решил вмешаться.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщил о том, что «король российского шоу-бизнеса» агрессивно ответил журналистке. Это произошло в Петербурге, эстрадный певец грубо выругал девушку после того, как она задала ему вопрос о кражах.