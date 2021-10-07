Музей «Невская застава» открыли после реставрации

Об этом 7 октября сообщила пресс-служба губернатора Петербурга.

В Петербурге открыли отремонтированный музей «Невская застава» с обновленной экспозицией. Ремонт длился с 2017 года и стоил 25 миллионов рублей.

В музее «Невская застава» приведены в порядок фасад и фундамент старинного деревянного здания музея 1894 года постройки, отремонтированы помещения, заменены инженерные сети, установлена новая система безопасности

«Невская застава связана с историей петербургской промышленности. Это один из немногих районов нашего города, в котором сочетаются мощь экономического потенциала и богатое историческое разнообразие», — рассказал губернатор Александр Беглов.





