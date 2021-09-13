Художник из Петербурга Вадим Соловьёв показал гравиметрополитен будущего

Работу художник Вадим Соловьёв выставил в своем Instagram-аккаунте «solovyewadim».

Петербургский художник Вадим Соловьёв пофантазировал над тем, как будет выглядеть метрополитен будущего. Он изобразил гравипоезд, который передвигается за счет воздушных колец.

Художник рассуждает о том, что требование «Не прислоняться» на дверях вагонов нарушают больше всех: «Существует ли вообще человек, который бывал в метро, но ни разу не прислонился к дверям?», — пишет Вадим Соловьёв под публикацией, — «Я вот в детстве вообще обожал залипать на город во время полета. Прислонишься лбом к стеклу и смотришь, как внизу пролетают дома, машины, люди мельтешат. И от того, что на стекле эта надпись "Не прислоняться", еще ценнее как будто становится то, что ты видишь внизу. Как будто ты берешь на себя ответственность за то, что хочешь видеть что-то красивое. Осторожно, двери закрываются».

Под публикацией художника люди восхищаются видеозаписью и иронизируют над работой петербургского транспорта: «А на Дунайской все также приходится с парашюта прыгать из-за того, что гравитраволаторы не работают? ((», — шутит пользовательница golliwog.an.