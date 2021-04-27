Влад Фурман стад худруком «Русской антрепризы»

В Петербурге сменился художественный руководитель театра "Русская антреприза" имени Андрея Миронова. После смерти народного артиста России Рудольфа Фурманова руководителем театра стал его сын, режиссер Влад Фурман. Об этом сообщает сам Фурман во время пресс-конференции для журналистов.

«Я подхватываю дело отца в руководстве театра и вижу для себя цель - (...) сохранение той модели которую он создал в конце 1980-х годов, - модели негосударственного контрактного репертуарного театра», - отметил режиссер.

Кроме того, Влад сообщил о штатном режиме театра и что все запланированные гастроли состоятся без изменений.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о смерти Фурманова 9 апреля на 83-м году жизни.