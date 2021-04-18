В Петербурге открылась выставка работ Натана Альтмана

В Северной столице открылась первая с конца шестидесятых годов масштабная выставка работ Натана Альтмана. В экспозиции представлены произведения из фондов музея-заповедника «Петергоф» и Русского музея. Об этом сообщается на площадке KGallery.

Кроме того, в коллекции представят частные собрания работ художника. На выставке петербуржцы и гости города увидят эскизы театральных работ, живопись и графику, а также проекты революционного украшения Петрограда. Кроме того, можно будет увидеть эскизы иллюстраций и книжные издания, а также скульптуры и фарфор.

Ознакомиться работами Натана Альтмана можно до 13 июня.