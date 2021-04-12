В честь Дня Космонавтики на Дворцовом мосту появилось изображение Гагарина

В Санкт-Петербурге в честь Дня космонавтики на одном из крыльев Дворцового моста спроецировали портрет Юрия Гагарина в рамках масштабной акции.

Акция началась 12 апреля, в 01:10. Помимо портрета космонавта в видеомэппинге были показаны кадры запуска космического корабля «Восток-1» и конструктора Сергея Королева, руководивший проектом по запуску первого человека в космос и непосредственно самим запуском. Показ кадров сопровождался музыкой из кинофильма «Укрощение огня» композитора Андрея Петрова.

Также сообщается, что акция прошла в рамках проекта «Поющие мосты», который проводится ежегодно с 2016 года.