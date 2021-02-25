"Что породило в нем зверя?": В России объявили дату премьеры сериала "Чикатило"

В сети 18 марта состоится премьера сериал «Чикатило» про самого известного маньяка Советского Союза. Исполнителя главной роли пока не называли, пишет РИА Новости, его имя станет известно в день премьеры, хотя ряд догадок СМИ уже озвучили.

Шоу расскажет о двойной жизни самого известного маньяка Советского Союза Андрея Чикатило и о расследовании его преступлений. В телешоу восемь серий.

Режиссер Сарик Андреасян отметил, что Андрея Чикатило знают не только на всем постсоветском пространстве, но и за рубежом. «Как человек с практически идеальной биографией оказался жестоким убийцей? Что породило в нем зверя? В сериале мы старались ответить именно на эти вопросы», - отметил Андреасян.

Жертвами убийцы были женщины и дети, официально подтверждено 53 убийства. Чикатило совершил их с 1978 по 1990 год. В феврале 1994 года Чикатило был расстрелян в новочеркасской тюрьме.

Трейлер сериала можно посмотреть здесь.