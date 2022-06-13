Стало известно, что россияне чаще всего смотрели в онлайн-кинотеатрах в мае

Самым популярным фильмов в рейтинге российских онлайн-кинотеатров в заключительный месяц весны стал боевик «Наёмник», который охотнее всего смотрели зрители онлайн-кинотеатра Okko. В Wink и «Кинопоиск» картина стала третьей и пятой.

Между тем традиционные кинотеатры в России сообщают рабочие часы. Как пишет АБН, часть из них переходит на работу только по выходным дням. Падение выручки в первом полугодии текущего года составило 60% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Зрители онлайн-кинотеатра Start, по данным «Бюллетеня кинопрокатчика» охотнее других смотрели мелодраму «Хочу замуж». Еще одним лидером стала комедия «Родители строгого режима».

В онлайн-кинотеатре Wink лидирует военная драма «Лето 1941 года». Фильм был снят по биографии писателя Ади Шарипова.