Бал национальностей проходит на Исаакиевской площади

В центре Петербурга в воскресенье, 5 июня, проходит Бал национальностей. Мероприятие посвящено приближающемуся 350-летию Петра Великого.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», в программе мероприятия на Исаакиевской площади театрализованный флешмоб «Петровская ассамблея». Для гостей также подготовили этнические номера. На площадке бала выступят народный хореографический ансамбль «Имамат», концертный хор, ансамбль азербайджанского танца и другие творческие коллективы.

На мастер-классах посетители могут попробовать себя в бальных танцах или собственноручно создать элемент национального костюма. В программе праздника также значатся необычные игры и эффектные фотозоны.