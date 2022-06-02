В Петербурге умерла победительница «Битвы экстрасенсов»

Проживавшая в Петербурге Елена Ясевич скончалась в возрасте 43-лет. Женщина известна как победительница двенадцатого сезона телевизионного шоу «Битва экстрасенсов».

Как пишет «МК в Питере», смерть Елены Ясевич могла быть связана с её даром. Экстрасенс Татьяна Ларина рассказала изданию, что обычно люди обращаются к таким специалистам за помощью, но забывают отблагодарить. Пропуская все эмоции через себя, экстрасенсы испытывают большую психологическую и физическую нагрузку, поэтому могут ухолдить рано.

Знакомый ясновидящей Никита Турчин рассказал телеканалу «78», что Елена Ясевич умерла в больнице 1 июня. Прощание с ней состоится в пятницу, 3 июня.

Елена Ясевич родилась в Белоруссии в 1978 году. В Петербург она приехала учиться в СПбГУТ им. Бонч-Бруевича и после осталась жить. У погибшей осталась дочь.