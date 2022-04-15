«Цирк на ощупь» покажут в Петербурге

В Петербурге дан старт проекту «Цирк на воде». Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», зрители смогут увидеть цирковой мюзикл на воде «Одиссея». Режиссер спектакля Виктория Коновалова рассказала, что «Одиссею» выбрали неслучайно. Цирк позволяет не только развлекать детей, но и давать им полезную информацию, становясь проводником.

Виктория Коновалова отметила, что цирк должен быть не только зрелищным искусством, но и искусством, которое чем-то наполняет зрителей. В двадцать первом веке важно, чтобы дети образовывались и получали интересную информацию. Не каждый найдет время для чтения ребенку мифов и цирк становится проводником.

Образовательный характер представления отметила и руководитель АНО «Артмедиаобразование» Арина Шарапова. Журналистка назвала проект удивительной возможностью увидеть представление для слабовидящих и плохослышащих зрителей.

Арина Шарапова пояснила, что приехала еще и потому, что проект носит социальный характер. Возможность слабовидящим и плохослышащим прийти и увидеть с помощью тифлокомментатора текст, который описывает происходящее, уникальна. Как подчеркнула журналистка, такого в цирке еще не было.