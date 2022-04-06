Журналисты выяснили, какие книжные магазина Петербурга после обыска в «Листве» может посетить полиция

После обыска в книжном магазине «Листва» на Литейном проспекте в отделе полиции оказались его сотрудники и посетители. Позже всех отпустили, но по словам задержанных полиция задавала вопросы о книгах Эдуарда Лимонова и Владимира Ульянова (Ленина). Сами издания изъяли для проверки на экстремизм.

«МК в Питере» выяснил, в каких еще петербургских книжных магазинах продаются издания писателей. В ассортименте «Книжной лавки писателей» оказалось две книги Эдуарда Лимонова: «У нас была великая эпоха» и «Седого графа сын побочный». В «Подписных изданиях» оказалось сразу восемь книг писателя. Владимира Ульянова нет ни в одном, ни в другом магазине.

Много книг Эдуарда Лимонова оказалось и в сети петербургских книжных «Буквоед». В онлайн-формате их еще больше, чем в печатном. В этой сети в наличии есть и труды Владимира Ленина: «Революция в России. 5 шагов к победе», «Две тактики социал-демократии в демократической революции», «Империализм, как высшая стадия капитализма. 4-е издание», «Шаг вперед, два шага назад: Кризис в нашей партии. Размышляя о марксизме. № 39. Издание стереотипное», «Ослиный мост. Сборник отрывков из произведений», «Государство и Революция: Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции. 5-е издание» и «Ленин о Троцком и троцкизме: Из истории РКП(б). 2-е издание».

Сами задержанные, которых вскоре отпустили, сообщили изданию, что намерены добиваться проверки действий правоохранителей на предмет законности.