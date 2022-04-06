  • 6 Апрель 2022
USD 07.04.2022 82.5962 -0.7558
USD ММВБ 18:18 80.9138  
EUR 07.04.2022 90.5998 -1.1291
EUR ММВБ 18:18 88.4102  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Журналисты выяснили, какие книжные магазина Петербурга после обыска в «Листве» может посетить полиция

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

Книги, которые заинтересовали полицейских в «Листве», есть и в других магазинах города.

После обыска в книжном магазине «Листва» на Литейном проспекте в отделе полиции оказались его сотрудники и посетители. Позже всех отпустили, но по словам задержанных полиция задавала вопросы о книгах Эдуарда Лимонова и Владимира Ульянова (Ленина). Сами издания изъяли для проверки на экстремизм.

«МК в Питере» выяснил, в каких еще петербургских книжных магазинах продаются издания писателей. В ассортименте «Книжной лавки писателей» оказалось две книги Эдуарда Лимонова: «У нас была великая эпоха» и «Седого графа сын побочный». В «Подписных изданиях» оказалось сразу восемь книг писателя. Владимира Ульянова нет ни в одном, ни в другом магазине.

Много книг Эдуарда Лимонова оказалось и в сети петербургских книжных «Буквоед». В онлайн-формате их еще больше, чем в печатном. В этой сети в наличии есть и труды Владимира Ленина: «Революция в России. 5 шагов к победе», «Две тактики социал-демократии в демократической революции», «Империализм, как высшая стадия капитализма. 4-е издание», «Шаг вперед, два шага назад: Кризис в нашей партии. Размышляя о марксизме. № 39. Издание стереотипное», «Ослиный мост. Сборник отрывков из произведений», «Государство и Революция: Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции. 5-е издание» и «Ленин о Троцком и троцкизме: Из истории РКП(б). 2-е издание».

Сами задержанные, которых вскоре отпустили, сообщили изданию, что намерены добиваться проверки действий правоохранителей на предмет законности.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Культура

    Лучшее в Петербурге

    В Петербурге инструктор по стрельбе получил ранение

    читать далее →

    Бурляев заявил, что Россия способна ответить на уход Голливуда из проката

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    05.04.22
    20 апреля в Санкт-Петербурге состоится конференция «Легализация параллельного импорта. Последствия для отраслей»
    31.03.22
    ЛОЭСК напоминает о мерах безопасности в период весеннего паводка
    29.03.22
    В Петербурге пройдет онлайн-эфир «Умный город: технологии будущего»
    28.03.22
    Что представляет собой квантифероновый тест и для чего он необходим
    18.03.22
    Регистрация компании на Мадейре: юридические аспекты
    15.03.22
    Безграничные путешествия с компанией «Клуб Приключений»
    15.03.22
    ЛСР выделит 30 млн рублей на благоустройство набережной реки Охты
    14.03.22
    Западные ценности терпят крах: России есть, чем ответить

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram