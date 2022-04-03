Похороны Александры Яковлевой пройдут в Калининграде

Датой прощания с актрисой Александрой Яковлевой станет 7 апреля. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на администрацию Калининграда, актрису похоронят в этом городе. Отпевание актрисы начнется 7 апреля в 11:00 в Храме Александра Невского.

Актриса родилась в Калининграде в 1957 году. Выпускница Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК) сыграла свою первую роль в советском кино в 1979 году. Самыми известными картинами с участием актрисы стали «Экипаж», «Чародеи», «Восемь дней надежды», «Человек с бульвара Капуцинов».

После возобновления актерской карьеры в 2016 году Александра Яковлева приняла участие в спектакле «Оскар» Санкт-Петербургского малого театра комедии им. Анны Самохиной. О кончине актрисы после продолжительной болезни стало известно 1 апреля.