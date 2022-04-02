Сериал о русских художниках снимут на «Ленфильме»

Сериал о известных художниках России планируют снять на «Ленфильме». Об этом сообщили в пресс-службе киностудии после получения гранта от Фонда культурных инициатив.

Сериал из шести новелл будет называться «АРТ и ФАКТ». Каждую серию посвятят одному живописцу.

Основой для сюжета станет история создания художникам одного шедевра. Зрителям расскажут, как появились «Тройка» Перова, «Утро в сосновом лесу» Шишкина и Савицкого, «Демон поверженный» Врубеля, «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» Репина, Призраки» Борисова-Мусатова и «Девочка в маковом венке с гвоздикой в руке» Кипренского.

Для каждой серии выберут отдельный жанр. Зрители смогут увидеть и комедию, и даже мистику. Режиссером сериала станет Олег Гусев.