Фасады зданий Петербурга в честь 8 марта украсят женскими портретами

Для украшения Петербурга к Международному женскому дню будут использованы световые проекции. Как сообщили в администрации города, на фасадах трех зданий появятся портреты женщины.

На фасаде здания Российской национальной библиотеки на Московском проспекте можно будет увидеть проекции «Девочки с персиками» Серова, «Купчихи за чаем» Кустодиева, «За туалетом» Серебряковой и нескольких других полотен.

Следующим экраном для проекции станет стена дома 44Б по Шпалерной улице. На ней покажут изображение поэтессы Анны Ахматовой.

Проекцию «Купчихи за чаем» можно будет увидеть также на стене дома 85А на 8-й линии В.О. На доме 10 лит. А Новгородского пр. в поселке Шушары появится проекция картины Зинаиды Серебряковой «За туалетом».