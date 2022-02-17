Депутаты хотят разрешить петербуржцам жениться во дворцах и музеях

На заседании петербургского Законодательного собрания депутаты предложили разрешить регистрацию браков вне ЗАГСов. По желанию сочетающихся браком им предлагается дать возможность проводить церемонию в музеях, дворцах, исторических парках и других учреждениях культуры.

Известно, что инициативу поддержал председатель ЗакСа Александр Бельский. Теперь парламентариям необходимо предложить изменения в Семейный кодекс РФ и закон «Об актах гражданского состояния». Если их примут, выездная регистрация брака станет возможной.

Александр Бельский отметил, что идея требует тщательной проработки. Он подчеркнул, что выездные церемонии бракосочетания могут стать источником дополнительного дохода для петербургских музеев.