Эрмитаж будет работать меньше из-за коронавируса

Государственный Эрмитаж временно меняет график работы в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. В пресс-службе музея уточнили, что главный музейный комплекс и Главный штаб будут работать с 11:00 до 18:00. В субботу музей будет открыт дольше — посетить его можно будет с 11:00 до 20:00.

В Эрмитаже напомнили, что заключительный сеанс на посещение музея начинается за два часа до официального времени закрытия. Кассы завершают свою работу за час до закрытия музейного комплекса.

Зимний Дворец Петра I временно закрыт для посещений с 8 февраля.

Найти подробную информацию о времени работы Государственного Эрмитажа можно на официальном сайте музея.