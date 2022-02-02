Россия лишилась пятерых известных личностей за одни выходные

В минувшие выходные России понесла серьезную культурную потерю — ушли из жизни сразу пятеро известных в кинематографе и журналистике личностей. 30 января ушел из жизни знаменитый актер Леонид Куравлев — звезда фильмов «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня» и других всенародно любимых лент. Актер попал в реанимацию больницы в Коммунарке с коронавирусом в начале января. Страшным последствием болезни стало отмирание клеток головного мозга. Скончался Леонид Куравлев в хосписе на 86-м году жизни.

Друзья покойного говорят о том, что фактически Леонид Куравлев умер еще в 2021 году, когда не стало его супруги Нины. В браке они прожили почти 50 лет, а после её смерти артист не только завершил карьеру, но и вел затворнический образ жизни. Один из друзей актера рассказал, что Леонид Куравлев ежедневно ходил на могилу жены и плакал. Его слова приводит портал NEWS.ru.

Режиссер Виктор Мережко умер 30 января также от осложнений после коронавируса. Он заболел еще в декабре и болезнь переносил плохо. Об этом дочь Виктора Мережка рассказала «Комсомольской правде».

Томография, сделанная 10 января, показала, что одно легкое у режиссера поражено на 90%, а второе — на 95%. По её результатам его сразу перевели в реанимацию. Позже возникли осложнения — у Виктора Мережко отнялась нога. Скончался он спустя неделю после проведенной хирургической операции на 84-м году жизни.

30 января скончалась и Майя Бузинова. Женщине было 92 года, стране она известна, в первую очередь, как режиссер и художник-мультипликатор, принимавшая участие в создании «Чебурашки». Среди других работ Майе Бузиновой мультфильмы «Айболит и Бармалей», «Варежка», «Золотой мальчик», «Самый маленький гном». В студии «Мульттелефильм» она создала творческого объединения «Экран» она создала также любимых детьми и взрослыми «Дядюшку Ау», «Свинопаса», «Маленького рыжика». О смерти Майи Бузиновой сообщил на своей странице в Facebook шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков в Facebook.

Еще одна потеря 30 января — смерть члена Гильдии киноведов и кинокритиков Ольги Галицокй. Лауреату премии «Золотой Овен» было 69 лет. Известная радиоведущая скончалась от инсульта, развившегося на фоне коронавируса. В тяжелом состоянии её экстренно госпитализировали 29 января, однако, спасти не смогли. О её смерти рассказал в Facebook публицист Николай Подосокорский. Острая сердечная недостаточность унесла жизнь известного искусствоведа и почетного члена Российской академии художеств (РАХ) Татьяны Малининой. Об этом сообщают «Известия».

Татьяна Малина умерла в собственной квартире в Москве. Её был 81 год. Научно-исследовательскую работу в НИИ изобразительных искусств РАХ Татьяна Малинина вела с 1964 года. Искусствовед также преподавала на кафедре теории и истории искусств МГАХИ имени В.И. Сурикова и создала множество научных работ в области истории и теории искусства.