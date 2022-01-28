Саксофонист Игорь Бутман отдал мошенникам три миллиона рублей

Известный российский саксофонист Игорь Бутман стал жертвой мошенников. Как сообщает «Лента.ру», ссылаясь на Telegram-канал Mash, музыкант лишился трех миллионов рублей.

Игорь Бутман обратился в компанию, которая должна была изготовить ему мебель, год назад. После замеров ему озвучили стоимость в 4 миллиона рублей. Музыкант внес предоплату в 70%, но готовую мебель так и не получил. Он пытался связаться с компанией, однако на звонки никто не ответил. На сайте компании между тем появилось много негативных отзывов, в которых клиенты также обвиняют компанию в мошенничестве.

Игорь Бутман уже обратился с заявлением в полицию.