Продолжается прием заявок на проведение конкурса позитивной песни о Петербурге

На данный момент идет тендер на проведение мероприятия. Организатором может стать любая компания, которой небезразлична судьба Санкт-Петербурга. Пресс-служба «Конкорда» сообщает, что призовой фонд составляет 10 миллионов рублей, а условия работы и сумма вознаграждения компании-организатора будут обсуждаться уже после утверждения заявки.

«Напоминаем, что компания «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» продолжает принимать заявки и выбирает подрядчика на проведение конкурса позитивной песни о Санкт-Петербурге среди молодых исполнителей. Общий объем фонда – 10 миллионов рублей», – пишет пресс-служба.

Ранее в прессе писали, что бизнесмен Евгений Пригожин призвал петербургские СМИ не публиковать негативные материалы о городе. Он считает, что конкурс позитивной песни может положить конец различного рода медийным спорам.