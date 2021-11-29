Граффити на стене Эрмитажа обошлось петербуржцу в 370 тысяч рублей

В Петербурге мировой суд вынес вердикт по делу мужчины, оставившего на стене Эрмитажного театра надпись. Ряд символов без смысловой нагрузки были высотой около 50 сантиметров длиной не менее 10 метров. Мужчину и его товарища в итоге заметил по камерам видеонаблюдения сотрудник Эрмитажа, который вызвал полицию.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, мужчина вину не признал и от дачи показаний отказался. Суд назначил «свободному художнику» штраф в размере 370,9 тысяч рублей. Кроме того, ему ограничили свободу на 10 месяцев.

В течение этого времени осужденный не сможет переезжать и менять работу без согласования, покидать пределы установленного судом муниципалитета, а также бывать на массовых мероприятиях.