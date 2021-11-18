Петербургский художник показал летающие многоэтажки

Петербургский художник и дизайнер Вадим Соловьев предложил решить квартирный вопрос в городе необычным способом. На своей странице в социальной сети Instagram он показал видео с парящими над другими домами многоэтажками.

Как пояснил Вадим Соловьев, так мог бы выглядеть «панельный рай», куда переехали семьи их коммунальных квартир и хрущовок. Левитирующий над другими домами корпус дает возможность легко решить проблему загруженности школ, детских садов, поликлиник. При необходимости его просто перемещают на другую улицу.

Такие парящие панельные дома, по словам Вадима Соловьева, оказались очень дорогими в эксплуатации. Жителям приходится спускаться на землю на аэроавтобусах, так как лифты во многих гравикорпусах не работают.