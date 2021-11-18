В петербургском Институте кино и телевидения назначили нового ректора

В Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения (СпбГИКиТ) сменился ректор. Свой пост покидает Александр Евменов, который возглавлял вуз десять лет.

В пресс-службе Министерства культуры РФ сообщили о смене руководства вечером среды, 17 ноября. Новым ректором института станет продюсер и сценарист Наталия Горина. В министерстве считают, что кадровая перестановка позволит придать импульс кинематографическому процессу в одном из ведущих регионов страны.

Наталья Горина известна в качестве продюсера десятков фильмов и сериалов. В их числе драма "Дылда" Кантемира Балагова, "Разжимая кулаки" Киры Коваленко и сериал "Седьмая симфония" Александра Котта.