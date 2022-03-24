На севере Петербурга закрыли кинотеатр сети «Мираж Синема»

В Приморском районе Петербурга на территории ТЦ «Атлантик Сити» закрылся кинотеатр сети «Мираж Синема». Об этом сообщает Piter.tv со ссылкой на директора по маркетингу сети Ирину Корневу.

В кинотеатре было семь залов рассчитанных на более чем 900 зрителей. Большинство из них были категории vip, где посетителей ждали комфортабельные диваны вместо обычных кресел, а также услуги официантов.

Напомним, что на прошлой неделе вице-губернатор Борис Пиотровский заверял, что сложившаяся ситуация не должна повлиять на работу учреждений культуры.