До конца марта ФСИН передаст «Росимуществу» СИЗО «Кресты»

В Петербурге до конца марта Федеральная служба исполнения наказаний передаст в собственность «Росимуществу» бывшие здания следственного изолятора «Кресты» на Арсенальной набережной. Об этом 16 марта сообщает «КП Петербург».

Предполагается, что в корпусах расположится межуниверситетский учебный центр. Его эскиз разработали студенты архитектурно-строительного университета, который находился у Комитета по градостроительству и архитектуре последние четыре года, так как не был востребован.

Окончательное решение должна принять администрация Калининского района, на территории которого находятся «Кресты». По их словам, несмотря на то что проект очень масштабный, он остается вполне осуществимым.

При этом эксперты настаивают на размещении в корпусах бывшей тюрьмы музея.