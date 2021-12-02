На набережной Фонтанки в здании бывшей ТЭЦ появится новый музей

В центре Петербурга в скором времени может появиться новый музей на базе первой российской ТЭЦ. Об этом 2 декабря сообщает «МК Петербург».

Выбранное для создания музея здание является первой в России тепловой электростанцией. Реконструкцией объекта займется архитектурная мастерская «Студия 44». Еще летом на территории объекта велись раскопки и точные планы относительно организации пространства еще не известны.

Заработала станция в 1898 году. На ее территории до сих пор могут находиться дореволюционные заводские агрегаты.