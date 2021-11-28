На Васильевском острове открылась выставка к 85-летию «Союзмультфильма»

В Василеостровском районе Петербурга на территории общественного пространства «Севкабель Порт» открылась выставка, приуроченная к 85-летию «Союзмультфильма». Об этом сообщает «Фортпост Северо-Запад».
Гости выставки смогут увидеть 70 советских плакатов, а также документальные ленты, исторический таймлайн и фрагменты из самих мультфильмов.
«Проект раскрывает визуальные миры таких знаменитых мультфильмов как “Аленький цветочек”, “Двенадцать месяцев”, “Золотая антилопа”, “Снежная королева”, “Малыш и Карлсон”, “Чебурашка”, “Ну, погоди!”, “Ёжик в тумане”, “Голубой щенок”, “Паровозик из Ромашкова”, “Котёнок по имени гав”, “Маугли”, “Сказка о царе Салтане”, “Пони бегает по кругу”, “Тайна третьей планеты”, “38 попугаев” и многих других произведений анимационного искусства», — рассказали организаторы выставки.
Работать экспозиция будет до 12 декабря включительно.