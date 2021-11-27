В октябре Эрмитаж стал самым медийным российским музеем

Государственный Эрмитаж возглавил медиарейтинг российских музеев за октябрь. Об этом 27 ноября сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Медиаиндекс Эрмитажа за прошлый месяц превысил 35466. Второе место после заняла Третьяковская галерея с индексом 29032. Третье место осталось за Историческими парками «Россия – моя история», их индекс составил 25399.

В рейтинг кроме Эрмитажа попали еще несколько петербургских музеев: Русский музей (6 место), Исаакиевский собор (8 место), ГМЗ «Петергоф» (10 место), ГМЗ «Царское Село» (11 место) и музей Фаберже (16 место).