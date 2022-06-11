В Павловске стартовал "Сиреневый променад" с экскурсиями и концертами

В Павловском парке в субботу, 11 июня, стартовал двухдневный праздник "Сиреневый променад" с мастер-классами, концертами духовых оркестров на открытом воздухе и прогулками. По традиции он откроет сезон летних праздников в музее-заповеднике "Павловск".

"Сиреневый променад" будет проходить 11 и 12 июня. Формат мероприятия подразумевает спокойную прогулку, любованием сирени и Павловском. Как сообщает ТАСС, для гостей праздника проведут экскурсии, где расскажут о сортах сирени и как в целом строился парк. Экскурсии будут проводить в субботу и воскресенье, по три сеанса.

На участке Больших кругов прозвучит духовая музыка, а в Розовом павильоне будут играть мелодии из известных кинофильмов и классические произведения.

Отмечается, что этот праздник проводится уже шестой год, за это время посадили 100 кустов сирени различных сортов.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что петербургский Ботанический сад приглашает посмотреть на цветущую сирень.